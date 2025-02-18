В аэропорту Екатеринбурга задержали туристку из Индии с 23 кг "гостинцев"

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили 23 кг "гостинцев" у жительницы Тюмени, прилетевшей из Гоа. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, вернувшаяся из Индии 46-летняя туристка привезла с собой около 350 сувенирных фигурок, браслетов, благовоний, серег, женской и мужской одежды, а также головных уборов. Ее задержали до выяснения обстоятельств. Тюменка призналась инспектору, что товары индийского производства завезла не для себя.

О том, что товар подлежит декларированию, она якобы не знала, а таможенные правила не изучала. Свою вину пассажирка признала. В отношении женщины возбудили административное дело.

Напомним, в конце прошлого года в аэропорту Екатеринбурга перехватили 15 "Айфонов", которые пытались нелегально ввезти из ОАЭ на Урал.