Саммитом в Париже осталась недовольна премьер-министр Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшим накануне в Париже обсуждением проблем Украины. По данным газеты Sole 24 Ore, политик выразила недовольство форматом встречи, пишет Lenta.ru.

Читайте также: Экстренный саммит Евросоюза пройдет сегодня в Париже

По мнению Мелони, конфликт нужно обсуждать вместе с главами всех стран Европейского союза, включая и тех, которые ближе всего находятся к России.

Также ей не нравится "антитрамповский формат" встречи. Политик отметила, что США пытаются решить украинский конфликт, и Европа должна им в этом помочь.

Тем временем, экстренный саммит, который созвали в Париже, прокомментировал президент Сербии Милорад Додик. Он заявил, что то, как прошла встреча европейских лидеров, говорит о разобщенности внутри ЕС.

"В Европе царит своего рода хаос. В Париже проходит встреча, которая вызывает разногласия, поскольку в ней участвуют не просто официальные лица ЕС, а самые важные деятели этой организации", - сказал президент.

Накануне экстренный саммит созвала Европа в Париже. На нем страны хотели поддержать Украину и укрепить ее переговорные позиции, чтобы Киев мог сказать "нет" тому, что "навязывают США и Россия". Европейские лидеры обсудили на встрече конкретные планы обеспечения безопасности региона, независимо от участия США.

Саммит решили созвать в связи с началом диалога между Россией и США.

В Париж президент Эмманюэль Макрон позвал лидеров Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также НАТО.