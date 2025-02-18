Верховный суд отказался пересматривать приговор Фургалу по делу об убийствах

В России Верховный суд отказался рассматривать в кассации жалобы защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на приговор за организацию двух убийств и одного покушения.

За это политик получил 22 года лишения свободы. Судья Верховного суда РФ изучил жалобы защиты Фургала на приговор Люберецкого городского суда Московской области, отказал в передачи для рассмотрения кассационной коллегией судей, сообщает РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура взыскала с Фургала 8,5 млрд в пользу государства.

В сентябре 2024 года первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор Фургалу.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.