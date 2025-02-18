Трамп готов вывести войска из стран Балтии

Американский лидер Дональд Трамп согласится вывести войска из стран Балтии и западных стран Европы.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, США больше не могут считаться надежным союзником для этих государств. Европа должна начать быстро готовиться к тому, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона будут окончательно отменены. С этой целью им необходимо создать автономную оборонную промышленность. Данный процесс также предполагает разработку европейского пакта о взаимном обеспечении безопасности.

В то же время администрация Трампа будет оказывать большое давление на европейцев, заставляя их покупать больше оружия производства США, отмечает издание.