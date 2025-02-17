С Днем российских студенческих отрядов поздравил Владимир Мазур всех томичей, кто носил и носит "бойцовку" студотрядовца

"Наденем же снова мы куртки зелёные, Вдохнём аромат целины. И вспомним от жаркого пота солёные, славные летние дни!"

Строчками этой легендарной песни сегодня вечером началась встреча томских студенческих отрядов.

"17 февраля – их день, их праздник. Наш праздник! Свои студенческие годы я тоже провёл в студотряде, работал на стройках на Камчатке и в Бакчарском районе нашей области", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

На праздничном вечере бойцы студотрядов пели и танцевали, подтверждая истину: кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Также провели подведение итогов прошлого года в жизни движения. Переходящее знамя томских студенческих отрядов получил вузовский штаб Томского государственного университета, который все присутствующие дружно поздравили с победой.

Отметим, что в Томской области всего сейчас действует 60 отрядов. Губернатор отметил, что их вклад признают руководители предприятий и регионов, где работают студотряды.

"Вместе со студотрядами, с университетами, колледжами и техникумами, при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети» прививаем новому поколению любовь к труду. Без уважениям к труду и к людям труда в жизни никак нельзя. С праздником всех, кто носил и носит бойцовку студотрядовца! Спасибо за созидание и вклад в развитие нашей области!", - подчеркнул губернатор Владимир Мазур.