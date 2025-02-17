Россияне стали все чаще кремировать своих умерших близких

На 7,7% вырос рынок ритуальных услуг в России в 2024 году, хотя смертей меньше не стало. Как пишет Коммерсант, он составил чуть более 108 млрд рублей при инфляции в 9,52%. В предыдущие годы похоронный рынок развивался более динамично. В 2023 году прирост составил 11,5%, в 2022 году — 10,6%, следует из данных Росстата.

Основная причина этого — желание людей сэкономить на погребении. Именно поэтому растет популярность кремации: она обходится гораздо дешевле, чем обычные похороны в гробу.

По словам вице-президента Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькина, если кремация обходится в среднем в 19−20 тысяч рублей, то захоронение в могилу — как минимум в два раза дороже в зависимости от региона. Средняя стоимость услуг по кремации по всей России в октябре-декабре 2024 года составила 18,1 тысяч, в то время как услуги по захоронению в землю — 25,1 тысяч рублей. Рост год к году составил 9,3% и 14,9% соответственно, уточнили аналитики.

Издание отмечает, что Росстат пока не опубликовал данные за полный 2024 год, но в январе-ноябре число умерших в России выросло на 4,3% год к году, до 1,67 млн человек.

Цены на похороны могут отличаться в разных регионах. Это зависит от того, есть ли крематорий.

За могилу теперь берут чуть более 11 тысяч рублей, а средняя стоимость гроба выросла на 12% - до 7,8 тысячи рублей.

Как отмечают в отрасли, в крупных городах люди всё чаще выбирают кремацию: в Москве ее доля составляет 60–70% от всех погребений, а в Подмосковье и Петербурге она выросла на 8,8% и 11% соответственно.