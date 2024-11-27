Вот это "подарок". Тагильским учителям решили вручить сертификаты на надгробия

В Нижнем Тагиле учителям в придачу к ежегодной материальной помощи собираются подарить… сертификаты на надгробия.

Как сообщил изданию "Реальный Тагил" один из учителей города, такое решение якобы приняли в местном профсоюзе. Утверждается, что последний заключил договор о сотрудничестве с компанией по производству памятников.

Номинал подарочного сертификата на изготовление и установку мемориального памятника составляет 5 тысяч рублей. Он действует на всей территории Свердловской области.

"То есть не сертификат на лечение, на отдых. Сертификат на надгробия. Видимо с медициной в городе совсем плохо", - отмечает учитель.

В самом профсоюзе ситуацию пока не прокомментировали.