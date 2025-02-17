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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд продлил домашний арест инженеру "Гортранса" Екатеринбурга Фурсику

Свердловский областной суд продлил меру пресечения бывшему ведущему инженеру материально-технического снабжения екатеринбургского ЕМУП "Гортранс" Дмитрию Фурсику. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство – домашний арест Фурсику продлен по 17 мая 2025 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, что Фурсик обвиняется органами предварительного расследования в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст.290 УК РФ). Еще одним фигурантом дела о взятках в "Гортрансе" является начальник филиала "Автобусные перевозки" Александр Хабаров. На прошлой неделе также задержали главу "Гортранса" Екатеринбурга Сергея Нугаева по подозрению в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. Его арестовали на два месяца, до 12 апреля.

Теги: Екатеринбург, Гортранс, Фурсик, домашний арест


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