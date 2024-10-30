Подследственного ведущего инженера ЕМУП "Гортранс" отпустили под домашний арест

Находящийся под следствием ведущий инженер материально-технического снабжения ЕМУП "Гортранс" Дмитрий Фурсик освобожден из СИЗО и теперь будет под домашним арестом. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Напомним, органами предварительного расследования Фурсик обвиняется в получении взятки. Срок его ареста истекал сегодня, 30 октября.

Сегодня же Свердловский областной суд рассматривал ходатайство следствия о продлении Дмитрию Фурсику меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По итогу рассмотрения в удовлетворении ходатайства следователю было отказано. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок по 30 января 2025 года", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Еще одним фигурантом дела о взятках в "Гортрансе" является начальник филиала "Автобусные перевозки" Александр Хабаров. Как уточнили в облсуде, накануне ему был продлен срок содержания под стражей до 30 января. В отличие от Фурсика, он проведет этот срок в СИЗО.