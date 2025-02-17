Минобороны РФ: Освобождено село Свердликово в Курской области

Российские войска освободили населенный пункт Свердликово в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово", - говорится в сводке ведомства.

Село расположено в Суджанском районе.

17 января сообщалось, что армия России освободила больше 60% занятой ВСУ территории Курской области. За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" освобождены Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

В декабре бывший глава Суджанского района Александр Богачев, участвующий в волонтерском движении, заявил, что населенные пункты Дарьино, Плехово и Новоивановка в Курской области, которые ВС РФ вернули под свой контроль, почти полностью разрушены.