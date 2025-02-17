17 Февраля 2025
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Туризм Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Урале определили "туристические магниты" для кольцевого автомаршрута

На Среднем Урале продолжается работа по созданию кольцевого туристического автомаршрута, который пройдет по территориям Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО-Югры.

Разработкой маршрута занимается рабочая группа под руководством заместителя губернатора Дмитрия Ионина. В ее состав вошли эксперты департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, АНО "Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области", а также потенциальный инвестор проекта – "Атомстройкомплекс", который готов запроектировать и построить сеть придорожных отелей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, проект разработан в соответствии с целями и задачами национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он также подразумевает развитие сопутствующей транспортной, инженерной и информационной инфраструктуры, выпуск путеводителей.

"Общая протяженность маршрута составит 2,5 тысячи километров. На первом этапе мы определяем главные туристические локации, которые станут точками притяжения путешественников. В этих местах будут построены придорожные отели. Также будем активно развивать транспортную, инженерную и информационную инфраструктуры", - рассказал Дмитрий Ионин.

Проект кольцевого туристического автомаршрута в Свердловской и Тюменской областях(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В тестовом режиме проработан отрезок маршрута "Екатеринбург – Югорск", на котором были определены так называемые "туристические магниты" – природные, историко-культурные или иные достопримечательности, которые выступают целью туристической поездки. Наибольшее их сосредоточение находится вокруг ключевых городов – Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова.

"В числе "туристических магнитов", вошедших в тестовый вариант маршрута – гора Качканар, Конжаковский камень, главный Уральский хребет, Висимский заповедник, музей под открытым небом Суеват Пауль и многие другие. Предполагается, что отели и туристические центры должны появиться в локациях, позволяющих в радиусе 50 км и одного дня посетить не только основную достопримечательность, но и сопутствующие объекты – пляжи, конные клубы, музеи, кафе с высоким рейтингом", - отметила генеральный директор АНО "Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области" Светлана Яковлева.

"Определение локаций, в которых будут размещены придорожные отели, необходимо для старта работ по эскизному проектированию. Всего предполагается построить восемь отелей, каждый в среднем на 40 комфортных номеров. Задача – создать интересные объекты, которые станут новыми точками притяжения и драйверами развития территории", - сообщил замдиректора ГК "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.

Появление современной туристической инфраструктуры на кольцевом маршруте не только сделает посещение уральских достопримечательностей доступнее и интереснее, но и обеспечит условия для развития малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест и роста экономической активности населения, в том числе в отдаленных территориях Свердловской области.

Теги: маршрут, туризм, разработка, проект


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