Кремль: Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд

Стал известен состав делегации от России, которая проведет в Саудовской Аравии встречу с американскими коллегами.

В Эр-Рияд вылетают министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. 18 февраля они встретятся с представителями США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

16 февраля высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию для встречи с российской и украинской делегациями. По информации СМИ, США на переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог участия во встрече не примет.