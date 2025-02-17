В Госдуме допустили, что Visa и Mastercard скоро вернутся в Россию

Платежные системы Visa и Mastercard в скором времени могут вернуться в Россию, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, компании потеряли большой рынок, они будут стремиться восстановить статус в стране. Однако, по мнению депутата, сделать это будет сложно, поскольку в России уже привыкли к новым системам. "Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность", - цитирует ТАСС Аксакова.

Ранее сообщалось, что до 350 иностранных компаний могут вернуться в этом году в Россию. Пока говорят о возвращении брендов Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и других. По некоторым данным, переговоры уже идут.

560 компаний ушли с российского рынка в 2022 году - когда началась специальная военная операция на Украине. В четвертом квартале 2024 года вернулись 235 из них.