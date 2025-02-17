В Госдуме одобрен проект закона о новой системе МСУ

В Госдуме готовятся рассмотреть во втором чтении проект закона общих принципах организации местного самоуправления (МСУ). Рекомендация принять его поступила от комитета по госстроительству и законодательству.

Глава комитета Павел Крашенинников отметил, что в последние годы муниципальных образований, особенно поселенческого уровня, становится меньше. Также различные регионы – сейчас их два десятка на всю Россию – самостоятельно переходят к одноуровневой системе.

В законопроекте предлагаются следующие виды муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ, внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Также могут закрепить непосредственно полномочия органов местного самоуправления, установить критерии и процедуру для передачи полномочий. Документ внесен в Госдуму в декабре 2021 г., в первом чтении принят 25 января 2022 г., пишет ТАСС.

В Госдуме готовятся ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. К нему поступила поправка, которая предлагает дать регионам право самостоятельно определять модель местного самоуправления. Каждый субъект России будет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую. Принятие этой поправки позволит снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении. Даты второго чтения законопроекта пока нет.