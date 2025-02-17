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Фото: Накануне.RU

В ГУФСИН отрицают, что уральскому пиарщику Шришикову* будут удалять глаз в СИЗО

В ГУФСИН России по Свердловской области прокомментировали сообщения о том, что уральскому пиарщику Ярославу Ширшикову* якобы будут удалять глаз в СИЗО. В ведомстве заявили, что это не соответствует действительности.

О том, что осужденному за оправдание терроризма Ширшикову* удалят левый глаз, сообщила редакция Telegram-канала "Гусарская бравада", который пиарщик вел до своего задержания. Утверждалось, что операцию сделают по медицинским показаниям.

Ранее Ярослав рассказывал, что проблемы с глазом появились еще до заключения, однако в СИЗО ситуация ухудшилась после коммунальной аварии в изоляторе. Из-за этого у него якобы "разыгрался нешуточный конъюнктивит".

Ситуацию прокомментировали в ГУФСИН России по Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, информация об удалении глаза, медицинских диагнозах и заболеваниях осужденного, о котором идет речь, является недостоверной.

"Медицинская помощь осужденному Ш., все медицинские обследования, осуществляются в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

Уральского пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова* осудили за пост в социальных сетях, где он в негативном ключе высказался про военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего в результате теракта. В начале 2024 года Ширшикова* признали виновным в оправдании терроризма и приговорили к 2 годам колонии общего режима. Позже срок был увеличен до 5 лет. В конце января 2025 года Ярослав заявлял, что по-прежнему находится в СИЗО, несмотря на вступление его приговора в силу.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Теги: Ширшиков*, ГУФСИН, операция, СИЗО


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Ранее 17.10.2024 13:51 Мск Екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в 2,5 раза увеличили срок за оправдание терроризма
Ранее 27.02.2024 08:36 Мск Пиарщика Ширшикова из Екатеринбурга приговорили к 2 годам за оправдание терроризма

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