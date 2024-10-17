Екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в 2,5 раза увеличили срок за оправдание терроризма

Срок нахождения в колонии Ярослава Ширшикова, осужденного за оправдание терроризма, увеличили с 2 до 5 лет. К такому решению пришел Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе.

Напомним, уральского пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова судили за пост в социальных сетях, где он нелицеприятно высказался про военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего в результате теракта. Адвокат подсудимого заявил, что вина его подзащитного не доказана, ведь пост был опубликован еще до того, как дело об убийстве было квалифицировано как теракт. Однако судью Центрального окружного военного суда такие доводы не убедили.

В феврале подсудимого признали виновным и приговорили к 2 годам колонии общего режима. Однако гособвинение поспешило оспорить это решение и обратилось с требованием увеличить срок до 6 лет. Апелляционный суд признал в качестве отягчающих обстоятельств наличие политической и идеологической вражды в действиях Ширшикова и увеличил срок до 5 лет.

Как передают "Вечерние ведомости" слова адвоката Федора Акчермышева, приговор будет обжалован. "Через семь дней будет готово решение в окончательном виде. Проанализирую, согласую и подам", - добавил адвокат.