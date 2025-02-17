Рогов: Каллас показала свою подлость и цинизм заявлением о мирных жителях РФ

Мирные жители России не попадают под удары вооруженных сил Украины (ВСУ). Так на Мюнхенской конференции сказала глава евродипломатии Кая Каллас. Как считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, это показало уровень цинизма и подлости политика. Об этом он рассказал РИА Новости.

Каллас на конференции, решила рассказать, в чем разница между Россией и Украиной в конфликте. По ее оценкам, она заключается в том, что "российское гражданское население не гибнет, … российские дети и женщины не гибнут".

"Каллас показала максимум своего цинизма, беспринципности и подлости, лишний раз подтвердила, что Евросоюз в нынешнем виде ни к каким переговорам допускать нельзя", - сказал Рогов.

Он считает, что чиновники ЕС типа Каллас "неадекватные, безответственные и лживые люди", и недостойны участия в серьезном процессе по поиску мира.

Ранее такое же мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что последние несколько дней все лидеры ЕС "наперебой кричат", что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров, однако Каллас "подрубает их надежды под корень".

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сказал, что Каллас "слепа и глуха" к смертям людей. По официальным данным, за 2024 год от ВСУ пострадали не менее 5,5 тысячи мирных жителей, более 800 человек погибли, из них 51 - дети.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Европа поучаствует в переговорах по урегулированию на Украине.По его словам, как будут выглядеть границы Украины, будут решать Владимир Путин, Владимир Зеленский и, возможно, европейские лидеры. Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мирное урегулирование на Украине должно происходить при участии европейцев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Евросоюз не заслужил права участвовать в переговорах по Украине с Россией и США. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Кайи Каллас.

Она от имени внешнеполитической службы ЕС, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании заявила о том, что Европа и Украина должны участвовать "в любых переговорах" по урегулированию конфликта.