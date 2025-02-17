Центробанк оштрафовали за незаконное хранение оружия

Суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Сумма назначенного штрафа не сообщается.

Уточняется, что Росгвардия нашла оружие при проверке здания межрегионального центра безопасности Банка России в Москве.

Представители Центрального банка в суде вину не признали. В ЦБ сообщили, что пистолеты хранились в банке не более двух часов, их сдали инкассаторы, приехавшие для сдачи-приема ценностей.

В прошлом году Росгвардия предложила выдавать руководству Центробанка России оружие во временное пользование. В перечне должностей, у которых может появиться оружие, указаны заместители председателя и их советники, директора департаментов и их заместители, управляющие отделениями ЦБ РФ или их заместители. При этом руководителя регулятора в этом списке нет. В текущей редакции постановления оружие в Банке России могут получить только сотрудники, отвечающие за безопасность.