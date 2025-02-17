Екатеринбургскому пиарщику Ширшикову*, находящемуся в СИЗО, удалят глаз

Уральскому пиарщику Ярославу Ширшикову*, осужденному за оправдание терроризма, удалят глаз. Об этом сообщает редакция Telegram-канала "Гусарская бравада".

"Из тюрьмы я совершенно точно выйду, но уже точно не весь. Мне удаляют левый глаз. Но не в результате пыток, которые я принципиально прогуливаю, а по медицинским показаниям", - цитирует канал слова Ширшикова*.

Ранее пиарщик рассказывал, что проблемы с глазом у него появились еще до заключения, однако в СИЗО ситуация ухудшилась после коммунальной аварии в изоляторе. Как передают его слова "Вечерние ведомости", заключенным пришлось полдня дышать вонью, так как коридор на 15 посту затопило мочой. Из-за этого у Ширшикова* якобы "разыгрался нешуточный конъюнктивит".

В свою очередь в ГУФСИН коммунальную аварию отрицали, отметив, что произошел незначительный засор, который был оперативно устранен.

Где и когда проведут операцию Ширшикову* пока неизвестно.

Напомним, уральского пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова* судили за пост в социальных сетях, где он в негативном ключе высказался про военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего в результате теракта. Адвокат подсудимого заявил, что вина его подзащитного не доказана, ведь пост был опубликован еще до того, как дело об убийстве было квалифицировано как теракт. Однако судью Центрального окружного военного суда такие доводы не убедили.

В феврале подсудимого признали виновным и приговорили к 2 годам колонии общего режима. Однако гособвинение поспешило оспорить это решение и обратилось с требованием увеличить срок до 6 лет. Апелляционный суд признал в качестве отягчающих обстоятельств наличие политической и идеологической вражды в действиях Ширшикова* и увеличил срок до 5 лет.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в декабре 2024 года.