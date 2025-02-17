В лесопарке "Пышминские озерки" стая собак покусала женщину

В Екатеринбурге собаки напали на женщину. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, инцидент произошел в лесопарке "Пышминские озерки" в черте уральской столицы. Предварительно установлено, что днем 10 февраля стая безнадзорных собак напала на женщину, повалив ее и укусив в различные части тела. Пострадавшую спас пробегавший мимо мужчина, который отогнал псов.

Сейчас прокуратура Орджоникидзевского района выясняет обстоятельства. В том числе будет проверено соблюдение условий контракта на отлов безнадзорных животных со стороны подрядчика, а также своевременность выполнения заявок по отлову.

Ранее нападениями бездомных собак на жителей Екатеринбурга заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.