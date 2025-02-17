17 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев "сносит" киоски, незаконно установленные при поддержке УК "Лазурит"

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев продолжает помогать местным жителям бороться с управляющей компанией "Лазурит", за которой не раз лично фиксировал нарушения. На этот раз УК без согласия жильцов установила рядом с домами сразу девять ларьков по продаже мяса, овощей, кофе и бытовых товаров.

С жалобой к депутату обратились жители домов по адресу: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 3, и Суворовский переулок, 1. По их словам, возле киосков все время горы мусора, роются бездомные животные и крепко выпивают мужики, которые шумят и матерятся.

Депутат также отметил, что для установки таких павильонов обязательно проведение собрания собственников жилья, которое, по документам УК "Лазурит", было проведено. Однако, когда команда Вихарева стала расспрашивать жильцов, все они заверили, что подписи у них никто не собирал.

"Обратились во все инстанции куда можно и нельзя. Выяснили, у продавцов нет санитарных книжек и разрешения на торговлю, только "филькина грамота" от УК. "Закон суров, но он закон". На сегодняшний день на территории уже нет 4 ларьков. На очереди еще 5 — их тоже вынесут", — добавил Вихарев.

Ранее Алексей Вихарев сообщал, что готовит с жильцами дома №167 на Новосибирской иск к УК "Лазурит", входящей в группу компаний семьи Старокожевых. Об ужасах, с которыми приходится сталкиваться жильцам, мы писали ранее. Позднее в дом наведался и координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. По его словам, управляющая компания разместила на общей площади жильцов нелегальный хостел для мигрантов.

На семью Старокожевых жалобы от жителей Екатеринбурга поступают уже давно. Еще в 2021 году сразу три их УК попали под проверку прокуратуры из-за начисления "двойных" квитанций за оплату коммунальных услуг.

В 2020 году владелец УК "Лазурит" - бизнесмен Евгений Старокожев получил от суда отказ на перевод дома из ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" в УК "Лазурит". Ранее в пресс-службе Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поясняли, что недобросовестные бизнесмены, чтобы избежать оплаты долгов, подают на банкротство одной УК и переводят дом "под крыло" другой, фактически, сохраняя шефство над домом. ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" на тот момент как раз принадлежала отцу Евгения Старокожева - Виктору.

А в 2023 году УК "Лазурит" попал в список самых крупных должников, задолжавших поставщикам электроэнергии, отопления и горячей воды 117 млн рублей.

Теги: Екатеринбург, Вихарев, УК Лазурит, киоск


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