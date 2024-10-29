29 Октября 2024
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Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев поможет екатеринбуржцам подать в суд на УК "Лазурит"

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подготовит с жильцами дома №167 на Новосибирской иск к УК "Лазурит", входящей в группу компаний семьи Старокожевых. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Ранее мы писали о том, как местные жители обратились за помощью к депутату в надежде разрешить проблемы со своей управляющей компанией. По их словам, система отопления в доме почти разрушена, в общих помещения сплошь руины, в квартирах влажность, крыша держится "на соплях", чердак и подвал прогнили, а подъездного крыльца и вовсе нет.

Алексей Вихарев разбирается с семье Старокожевых, держащих УК в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Из-за сырости людей атаковали мошки, а крысы проникают даже в квартиры, на что дети уже привычно говорят: "Мама, смотри, мышка!" Но последней каплей стало, когда УК "Лазурит" сдала помещения бывших душевых и колясочных мигрантам, организовавшим притон: приезжие ведут себя по-хамски, мусорят, выпивают и шумят.

На жалобы УК "Лазурит" не реагирует, чего нельзя сказать, читая отчеты. Местные жители самостоятельно покрасили стены, уложили плитку в подъезде, установили железную дверь и видеонаблюдение, что управляющая компания назвала собственными заслугами. При этом деньги с жильцов продолжают регулярно собирать.

В сентябре Алексею Вихареву местные жители показали только фото, а накануне он лично посетил многострадальный дом и ужаснулся условиям, в которых екатеринбуржцам приходится жить.

Алексей Вихарев в доме на ул. Новосибирская, 167 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

"Есть проблема с мигрантами: шум, грязь, мат, хамство – никому не пожелаешь! В ближайшее время сделаем: уничтожим крыс, осметим ремонт крыльца - сделаем в мае, сейчас уже холодно. Готовим исковое на УК, пусть чинят крышу. У мигрантов будем проверять законность пребывания в стране. Работаем", - написал депутат.

Алексей Вихарев в доме на ул. Новосибирская, 167 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев в доме на ул. Новосибирская, 167 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

Алексей Вихарев в доме на ул. Новосибирская, 167 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба Алексея Вихарева

На семью Старокожевых жалобы от жителей Екатеринбурга поступают уже давно. Еще в 2021 году сразу три их УК попали под проверку прокуратуры из-за начисления "двойных" квитанций за оплату коммунальных услуг.

В 2020 году владелец УК "Лазурит" - бизнесмен Евгений Старокожев получил от суда отказ на перевод дома из ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" в УК "Лазурит". Ранее в пресс-службе Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" поясняли, что недобросовестные бизнесмены, чтобы избежать оплаты долгов, подают на банкротство одной УК и переводят дом "под крыло" другой, фактически, сохраняя шефство над домом. ООО "УЖК ЖКО-Екатеринбург" на тот момент как раз принадлежала отцу Евгения Старокожева - Виктору.

А в 2023 году УК "Лазурит" попал в список самых крупных должников, задолжав поставщикам электроэнергии, отопления и горячей воды 117 млн рублей.

Теги: Екатеринбург, Вихарев, УК Лазурит,


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