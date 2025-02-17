Безработица вырастет в 2025 году

В текущем году уровень безработицы в России поднимется с 2,3% до 2,6%.

Как следует из макроэкономического опроса Банка России, рост может случиться впервые с пандемийного 2020 года, когда показатель поднялся до 5,9%.

К 2027 году опрошенные аналитики ожидают повышения безработицы до уровня 2023 года — до 2,9%.

Безработица достигла минимума в прошлом году. Как считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, в дальнейшем ожидается охлаждение рынка труда вслед за ожидаемым замедлением экономики. Этому способствуют оптимизации бизнеса на фоне высокой ключевой ставки и повышения налогов.

По словам эксперта, о скором росте безработицы уже говорят отдельные признаки: в службы занятости поступает всё меньше вакансий, а в СМИ всё чаще появляется информация о сокращениях в крупных корпорациях, например, в "Газпроме".

Вероятное высвобождение части трудовых ресурсов, которые с начала спецоперации перетекли в Вооруженные силы или на предприятия оборонно-промышленного комплекса, станет одним из факторов, влияющий на продолжение повышения показателей. Тем более, что в последнее время власти активно обсуждают урегулирование украинского кризиса, сообщают "Известия".

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне.