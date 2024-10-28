Рекордно низкий уровень безработицы наблюдается в России

Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне. Так сказал Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходит сегодня, пишет РИА Новости.

"Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. Что особенно важно — сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее девяти процентов", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что задача властей — развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях.

По прогнозам, по итогам года ВВП вырастет на 3,9 процента, что выше среднемировых темпов, сообщил Путин.