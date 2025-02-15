Любимова поздравила "Гнесинку" со 130-летием

Министр культуры Ольга Любимова отметила заслуги РАМ имени Гнесиных, которая отмечает 130-летие. Поздравление политик опубликовала в своём telegram-канале.

По мнению Любимовой, "гнесинка" – уникальная и передовая образовательная система. Более века в России и за её пределами выпускники академии считаются символом высочайшего мастерства и профессионализма.

"Выдающиеся преподаватели, бережное отношение к наследию и непрерывное стремление к совершенству сделали РАМ имени Гнесиных одним из главных центров музыкального образования в России. Благодарю профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников за верность избранному делу и любовь к музыке. Желаю неиссякаемого вдохновения и новых творческих достижений", - пишет Любимова.

Началом долгой истории создания и становления большого комплекса учебных заведений имени Гнесиных является 15 февраля 1895 г. – именно в тот день первая ученица пришла в "Музыкальное училище Е. и М. Гнесиных", одно из маленьких частных музыкальных учебных заведений, активно открывавшихся в тот период в Москве. В марте 1944 г. было принято постановление правительства об организации Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В 1946 г. при институте была открыта специальная музыкальная школа-десятилетка, и сложился комплекс из четырех учебных заведений – институт, училище, спецшкола и детская школа-семилетка – возглавляемый по-прежнему Ел.Ф.Гнесиной.