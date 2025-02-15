Дисквалифицирован первая ракетка мира Янник Синнер

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о дисквалификации теннисиста Янника Синнера. Речь идёт о нескольких месяцах.

Речь идёт о соглашении об урегулировании дела Синнера. Согласно ему, игрок соглашается на трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которое привело в марте 2024 г. к положительному результату его теста на клостебол.

Дисквалификация Синнера начнётся 9 февраля и закончится в 11.59 4 мая. Срок включает в себя зачёт за четыре дня, которые спортсмен отбыл ранее, находясь под временной дисквалификацией. Он может вернуться к тренировкам 13 апреля, сообщает WADA на своём сайте.