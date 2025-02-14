В горящем пансионате располагалась штаб-квартире волонтеров, которые приехали очищать берег Анапы от мазута

Площадь пожара в Анапе, где горят здания пансионата, увеличилась до 1 400 квадратов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

Напомним, в станице Благовещенской горят корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

Mash сообщает, что в горящем здании расположена штаб-квартире волонтеров, которые приехали очищать берег Анапы от мазута. Огонь перекинулся на склад со снаряжением — часть инвентаря люди успели вынести.