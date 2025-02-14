Путин: Весна, паводки и пожары неизбежны

Президент России Владимир Путин посовещался с постоянными членами Совета безопасности. Говорили о весне, а также тех катаклизмах, которые она может с собой принести.

"Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, и пожары – всё, к сожалению, неизбежно", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать и подготовиться к указанным событиям. Первым доклад делал глава МЧС Александр Куренков.