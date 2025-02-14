Россиянина Труфанова освободит завтра "Исламский джихад"

Александра Труфанова, у которого российское гражданство, освободит завтра из плена "Исламский джихад".

Как пишет РИА Новости, об этом заявили бригады "Аль-Кудс" - военное крыло палестинской группировки.

"Бригады "Аль-Кудс" решили освободить в субботу, 15 февраля заложника Александра Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену", - говорится в заявлении.

Ранее МИД РФ сообщало, что Россия нацелена на продолжение усилий по освобождению пленников ХАМАС.

Елена Труфанова, ее мать Ирина Татти, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены палестинскими радикалами утром 7 октября 2023 года на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС главу семьи Труфановых, отца Александра, убили.

Всего в тот день взяли 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елену, Ирину и Сафир освободили в рамках первой сделки по прекращению огня в секторе Газа.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня. Об этом договорились Израиль и ХАМАС.

В январе сообщалось, что Труфанов был ранен, и состояние его здоровья – не совсем удовлетворительное.

Второго февраля сообщалось, что россиянина Александра Труфанова скоро освободят из заложников. Он не ранен и чувствует себя хорошо. Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Также, по его словам, движение учтет пожелания России при решении о судьбе уроженца Донбасса Максима Харкина, но его судьба будет решаться на втором этапе сделки по освобождению заложников.