МИД РФ призвал освободить удерживаемых ХАМАС россиян

МИД России призвал незамедлительно освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

Она отметила, что Россия также призывает к освобождению всех гражданских лиц, которых удерживают палестинские отряды. По данным МИД, на сегодняшний день в плену остается более ста человек.

По словам Захаровой, тема освобождения заложников "является приоритетной" в контактах российской стороны с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций.

В октябре прошлого года посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что среди заложников палестинского движения ХАМАС могут находиться трое россиян, которые также имеют гражданство Израиля. В МИД РФ заявляли, что связи с захваченными нет. При этом Москва поддерживает связи с ХАМАС - в том числе для обсуждения вопроса освобождения заложников.

В июне во время операции армии Израиля из плена были освобождены четыре человека: Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), имеющий также и российское гражданство.