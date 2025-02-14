24 объекта недвижимости экс-сенатора Арашукова переданы в доход государства

Судебные приставы передали в доход государства объекты недвижимости и транспортные средства, принадлежащие осужденному экс-сенатору Рауфу Арашукову. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

"В течение 2024 года передано 24 объекта недвижимого имущества, включая квартиры, дома и земельные участки, а также 15 транспортных средств", - приводит его слова РИА Новости.

В декабре 2022 года Рауфа Арашукова и и его отца Рауля Арашукова приговорил к пожизненному заключению. Их признали виновными в убийствах зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауля Арашукова также признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4 миллиардов рублей. В октябре 2024 года Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Арашуковым.