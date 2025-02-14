Экс-советника губернатора Ульяновской области приговорили к 12 годам "строгача"

Экс-советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Как пишет ТАСС.

Также он заплатит штраф в 500 миллионов рублей. Его признали виновным в трех эпизодах по статье 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, осужденный требовал три взятки в размере 500 тысяч рублей, почти 700 и более 3,2 миллионов рублей. За это он обещал "покровительство" бизнесмену и строительным компаниям. Все происходило с 2021 по 2023 год.