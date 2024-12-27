В Орле экс-глава отдела полиции наказан по делу о взятках

В Орле получил срок бывший начальник отдела полиции. Он попался на взяточничестве.

В апреле-ноябре 2022 г. полицейский узнал, что группа товарищей украла права собственности на 16 объектов недвижимости и долгосрочную аренду земли, принадлежащие АО "Щелково Агрохим". Силовик потребовал от одного из злоумышленников взятку в 6,2 млн руб. За это он хотел законными способами придать официальный статус действиям преступника (к слову, он и его подельники в итоге наказаны за мошенничество).

В августе 2023 г. полицейский фигурант получил от директора одного из садовых товариществ Орловского округа 400 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела из-за хищения. Приговор за эти поступки – девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 4 млн руб., сообщает управление СКР по Орловской области.