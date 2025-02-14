Вэнс: сделка по Украине может шокировать многих

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина по конфликту на Украине приведут к шокирующей сделке. Так считает вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal (WSJ), пишет Lenta.ru.

"Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей (...) Он [Трамп] скажет: "Все на повестке, давайте договариваться", — сказал вице-президент.

Он отметил, что пока рано говорить о том, какая часть Украины останется у России или какие гарантии безопасности предложат Киеву. Детали проработают на мирных переговорах.

"Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины", — заключил Вэнс.

Также вице-президент сказал, что США пересмотрят отношения с Россией если конфликт на Украине будет разрешен мирным путем.

В интервью Вэнс допустил отправку американских войск на Украину. Также возможно введение новых санкций против России.