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Фото: Накануне.RU

Гендиректор "Уралкалия" выразил соболезнования семьям погибших на руднике СКРУ-3

Генеральный директор "Уралкалий" Виталий Лаук прокомментировал несчастный случай, произошедший накануне на руднике СКРУ-3, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем обращении он выразил соболезнование семьям и близким погибших и сообщил о содействии в расследовании несчастного случая.

"Это ужасная трагедия. Мы потрясены произошедшим на одном из наших производств и повлекшим гибель наших сотрудников. Я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Это тяжелый удар для коллектива всей нашей компании. Мы скорбим и разделяем горечь утраты. Мы оказываем максимальное содействие в расследовании этого несчастного случая. Нами будут проведены внеплановые проверки всех процессов и условий труда на нашем производстве, чтобы определить причины случившегося и исключить трагедии в будущем. Безопасность наших сотрудников — самое главное для нас", - сообщил он.

Напомним, 13 февраля, в 10.00 в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения породы двое человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

По факту гибели рабочих в шахте в Соликамске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Теги: Уралкалий, Виталий Лаук, соболезнования, рудник скру-3


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