Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского будут судить за взятки

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело теперь уже бывшего начальника отделения ГИБДД. Его обвиняют в коррупции.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, речь идет об экс-начальнике регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по городу Полевскому. Ему вменяется несколько эпизодов получения взяток. Как показало расследование, в 2023 году на тот момент начальник РЭО неоднократно получал деньги от уральцев. За это он давал возможность сдающим теоретический экзамен на водительские права использовать при решении экзаменационных вопросов технические устройства для получения правильных ответов.

Все вскрылось в феврале 2024 года. Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, выявили и изобличили обвиняемого оперативники регионального управления ФСБ и сыщики управления собственной безопасности областного полицейского Главка.

"Указанное бывшее должностное лицо в прошлом году уже уволено из органов МВД по отрицательным мотивам в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД. Если суд подтвердит его вину, он будет привлечен еще и к уголовной ответственности", - отметил полковник Горелых.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. Бывшему полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в конце прошлого года начался суд над экс-главой РЭО ГИБДД Североуральска. Ему также вменяется получение взяток от начинающих водителей.