Разрешение конфликта на Украине обсудят на Мюнхенской конференции по безопасности

Тему разрешения конфликта на Украине поднимут сеглдня в Мюнхене. Речь идёт о конференции по безопасности.

"У них будет завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена", - приводит ТАСС слова президента США Дональда Трампа, сказанные 13 февраля во время ответов на вопросы журналистов.

Ранее Трамп заявил, что представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии. По его словам, она состоится на следующей неделе.