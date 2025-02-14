В Екатеринбурге задержали главу "Гортранса" Сергея Нугаева

Главу "Гортранса" Екатеринбурга Сергея Нугаева задержали правоохранители. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

По предварительным данным, Нугавева подозревают в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов.

В пресс-службе СКР по Свердловской области информацию пока не комментируют. При этом, как сообщает Telegram-канал "Сигнал Урал" со ссылкой на местных чиновников, задержание главы "Гортранса" для мэрии неожиданностью не стало. Якобы это стало "следствием совместной работы". Официального комментария от горадминистарции на момент публикации получить не удалось.

Напомним, это не первое дело о коррупции в городском транспортном ведомстве. Ранее под следствие попал ведущий инженер материально-технического снабжения ЕМУП "Гортранс" Дмитрий Фурсик. Еще одним фигурантом дела о взятках в "Гортрансе" является начальник филиала "Автобусные перевозки" Александр Хабаров.