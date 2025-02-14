В России рухнули темпы ввода нового жилья

В конце прошлого года впервые за несколько лет в России обвалился ввод нового жилья.

Показатель снизился на 13%, тогда как до этого ежемесячно фиксировался незначительный прирост, следует из данных Банка России. При этом ситуация разнится в зависимости от региона. Больше всего сокращение ввода жилья в декабре произошло на юге России — на 23,1%. На северо-западе — на 22,6%, а в центральной части России — на 14,9%. Меньше всего снижение произошло на Урале (на 2,2%).

В октябре 2024 года в целом по России отмечалось небольшое сокращение — на 2,6%. А до этого весь год ввод жилья увеличивался. В январе 2024 года и в декабре 2023 года рост превышал 30%.

По словам экспертов, снижение ввода жилья в прошлом декабре было вызвано ожиданием падения объемов его продаж в 2025 году. Продажи падали на протяжении всего второго полугодия 2024 года, сообщают "Известия".

Тем временем, растёт сумма первого взноса, который следует внести при оформлении ипотечного кредита в мегаполисе. Чтобы получить такой заём на "однушку", надо принести с собой от 53,7% до 77,4% стоимости жилья.