Суд Березовского рассмотрит иск избранного мэра к депутатам. К делу привлекут Писцова

Березовский городской суд определился с датой рассмотрения иска избранного мэра города Юлии Маслаковой к местным депутатам. К делу также привлекут пока еще действующего главу Евгения Писцова (на фото).

Напомним, все началось с того, что в январе депутаты неожиданно избрали новым мэром Березовского "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу Писцова – только шесть. При этом Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.

На этой неделе Юлия Маслакова подала в суд на депутатов, которые вынесли решение о ее избрании. Дума Березовского муниципального округа выступает ответчиком по иску.

Сегодня суд определился с датой рассмотрения. Как сообщается в электронной картотеке Березовского городского суда, также в качестве заинтересованных лиц к делу привлечены Евгений Писцов и председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Березовского Владимир Шауракс.

Заседание по иску назначено на 27 февраля.