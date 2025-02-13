13 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на Эльмаше открылся опорный пункт полиции, а участковый получил квартиру в том же доме

В Екатеринбурге состоялось открытие участкового пункта полиции. Это произошло на Эльмаше, в квартале "Изумрудный бор", по адресу бульвар Белоглазова, 5. В том же доме квартиру получил участковый, который будет работать в этом пункте. Жилище полицейского показали главе столицы Урала Алексею Орлову.

Площадь нового пункта полиции – 30 "квадратов". Внутри – три рабочих места, оснащенных необходимой техникой и мебелью. Квартира участкового расположена на 20 этаже этого же здания. Она небольшая, зато полицейский сможет быть ближе к горожанам. Жилище кратко осмотрел мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Градоначальник уверен: когда место работы и жизни рядом, участковый сможет работать эффективнее.

"С 2017 г. мы передали более 100 отремонтированных помещений для работы участковых уполномоченных. Передана уже третья квартира", - сказал Орлов журналистам.

Жилище небольшое, оно подойдёт тому, кто только начал службу, или же молодой семье.

"Для старта карьеры квартира – неплохое условие", - сказал Алексей Орлов.

Алексей Орлов во время осмотра квартиры для участкового по адресу бульвар Владимира Белоглазова, 5 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

По словам мэра, ещё 15 лет назад сложно было даже мечтать о том, что работа участкового может начаться с предоставления ему жилья.

"Квартира полностью отремонтирована, есть встроенная техника. Заезжай и живи. Продолжим реализацию этой программы. Большое спасибо правительству Свердловской области, министерству общественной безопасности за финансирование", - сказал Орлов.

Квартира для участкового по адресу бульвар Владимира Белоглазова, 5 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Квартира для участкового по адресу бульвар Владимира Белоглазова, 5 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Квартира для участкового по адресу бульвар Владимира Белоглазова, 5 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Мэрия несколько лет каждый год закладывает в бюджет деньги для покупки нежилых помещений для службы участковых уполномоченных в новых микрорайонах. Этот процесс является частью большой работы администрации уральской столицы по созданию комфортных условий труда для правоохранителей.

Один из ключевых моментов организации комфортной работы и приёма горожан – ремонт всех опорных пунктов, расположенных на территории мегаполиса. В 2023 г. муниципалитет отремонтировал 21 опорный пункт полиции в различных районах города. Помимо ремонта уже действующих пунктов открывают новые. В ноябре 2023 г. открылся уже пятый опорный пункт в Академическом. Новый ОПП площадью 54 "квадрата" расположен по адресу улица академика Парина, 37а. Рабочие места оснащены необходимой техникой и мебелью. Помещение под ОПП и служебное жилье вместе с муниципалитетом выбрал основной застройщик – АО СЗ "РСГ-Академическое". В 2024-ом отремонтированы около 20 опорных пунктов.

Теги: Алексей Орлов, опорный пункт полиции, квартира


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