В Академическом районе открылся пятый опорный пункт полиции, а участковый получил квартиру в том же доме

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель городского управления МВД подполковник Максим Метелица осмотрели новый опорный пункт полиции (ОПП) в Академическом районе. Участковому, который будет работать в этом пункте, можно сказать, повезло, ведь жить он будет в том же жилом комплексе, что и работать. Ему выделят квартиру-студию, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот пункт – уже пятый в Академическом. Новый ОПП площадью 54 "квадрата" расположен на ул. Академика Парина, 37а. Рабочие места оснащены необходимой техникой и мебелью. Помещение под ОПП и служебное жилье вместе с муниципалитетом выбрал основной застройщик – АО СЗ "РСГ-Академическое".

"Учитывая строительство нового района, наверное, это – самый правильный подход: участковый максимально приближен к населению, – сказал во время презентации глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – Спасибо всем причастным".

Градоначальник отметил, что участковому важно работать на предупреждение правонарушений.

"Участковый же еще и как психолог работает – не ждать преступления, а предотвратить его. Главное преимущество места – рабочее и жилое пространство находятся в одном жилом комплексе. Мы поддерживаем органы полиции в рамках наших полномочий, особенно в новых районах. Наш приоритет – безопасность горожан", – сказал Алексей Орлов, еще раз поблагодарив АО СЗ "РСГ-Академическое".

Академический район является самым безопасным в городе, возможно, как раз благодаря такому вниманию к условиям работы полицейских.

"У нас [в районе] уровень криминогенности самый низкий в городе, я не думаю, что у участкового будет сильно большая нагрузка. Хотя участковый, по большому счету, это человек, который разрешает не столько преступные деяния, сколько бытовые вещи", – отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Открытие пятого опорного пункта полиции в восьмом районе уральской столицы оказалось приурочено к важному юбилею – 17 ноября служба участковых в России отметит свое 100-летие. Глава городского УМВД Максим Метелица подчеркнул, что участковый играет особую роль в жизни горожан.