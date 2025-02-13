«Ростелеком» восстановил подводную волоконно-оптическую линию связи «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда

Специалисты «Ростелеком» успешно завершили восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме, сообщает пресс-служба компании.

Как известно, повреждения кабеля произошли в северной части акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии вследствие внешнего воздействия предположительно якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания. Поврежденные участки кабеля подводной линии находились на расстоянии 40 км друг от друга.

Российское спасательное судно «Сивуч», дополнительно оснащенное специализированным оборудованием осуществляло ремонтные работы. Были восстановлены участки протяженностью 850 и 1100 метров. Ситуация осложнялась тем, что ремонтному борту приходилось работать в крайне стесненных условиях морской акватории, чтобы не повредить подводную инфраструктуру третьих лиц, отмечают в "Ростелеком". Ремонт шел в сложных погодных условиях - высокие волны и ледяной дождь со снегом.

В результате работы выполнены в рамках договора с компанией ООО «Булат» (входит в ГК «Ростелеком») с использованием отечественных материалов и оборудования.

Также в "Ростелекоме" отмечают, что авария на ПВОЛС «Балтика» не повлияла на работу инфраструктуры связи и оказание услуг пользователям в Калининградской области.