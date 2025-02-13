Граждане России будут приносить присягу с 14 лет

Законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина России приняла в первом чтении сегодня Госдума, сообщает ТАСС.

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Речь идет об изменениях в законе "О гражданстве Российской Федерации".

Сейчас решение о приеме в гражданство вступает в законную силу со дня принесения присяги гражданина РФ. Если присяга не принесена в течение года со дня принятия решения о приеме в гражданство, такое решение считается недействительным.

Как пишут Вести, законопроект в ноябре прошлого года внес в Госдуму комитет по делам СНГ во главе с председателем комитета Леонидом Калашниковым.

Документ предлагает закрепить норму, согласно которой стать гражданином России можно только после принятия присяги.

По действующему законодательству, от принесения присяги освобождены лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, признанные недееспособными, неспособные вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести текст присяги и (или) собственноручно его подписать.

Госдума утвердила ранее следующий текст присяги:

"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство России, клянусь соблюдать конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость России, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".