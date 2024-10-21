В Югре более 50 мигрантов незаконно получили гражданство РФ

В Югре более 50 мигрантов незаконно получили гражданство РФ в упрощенном порядке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали три человека, выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранцев на территории России.

По версии следствия, подозреваемые за деньги оформляли поддельные свидетельства о наличии у соотечественников профессиональной квалификации. Затем эти документы предоставляли в управление по вопросам миграции УМВД России по ХМАО-Югре и департамент труда и занятости населения правительства региона.

В результате иностранцы незаконно приняли участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

Следственным управлением МВД России по Сургуту возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Проводятся мероприятия по установлению иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.