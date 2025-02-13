Глава СВР: Польша небезосновательно присматривается к Львову

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказался об "интересе" Польши к западноукраинскому городу Львову. На круглом столе, посвящённом историческим правам на земли Украины, Нарышкин сообщил, что "наиболее последовательно на свои так называемые "восточные кресы" всегда претендовала Польша".

"Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно", - цитирует РИА Новости Нарышкина.

Ещё летом 2023-его Нарышкин на заседании Совбеза заявил, что Польша рассматривает возможность установить контроль над Западной Украиной, разместив там свои войска. Всё очевиднее становилось, что так называемые союзники Украины уже не прочь полакомиться её территориями, пытаясь сделать это под шумок или под благовидным предлогом.

Вероятно, и Киев не будет против, ведь Зеленский давно говорил, что между государствами "не будет границ". В ответ на поползновения поляков Путин совершил очередной экскурс в историю, на этот раз в историю польских и германских земель, назвав западные территории нынешней Польши "подарком Сталина полякам":