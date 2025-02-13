Екатеринбургский метрополитен заплатит больше 300 тысяч травмированной турникетом пассажирке

Суд взыскал с Екатеринбургского метрополитена компенсацию и расходы на лечение в пользу пассажирки, травмированной при проходе через турникет на станции.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 22 апреля 2024 года: женщина оплатила проезд на станции метро "Ботаническая" и стала проходить через турникет на разрешающий сигнал. Однако из-за неправильной работы механизма ее ударило створками. В результате пассажирка получила частичный разрыв мышц правого бедра с образованием гематом. В самом метрополитене заявляли, что она проходила на запрещающий сигнал.

Как отметили в прокуратуре, пострадавшая перенесла долгое лечение, что подтверждается медицинскими документами. Она до сих пор нуждается в постоянном присмотре и уходе со стороны, не может вести привычный ей полноценный образ жизни.

Учитывая все это, Верх-Исетский районный суд взыскал с ЕМУП "Екатеринбургский метрополитен" компенсацию морального вреда – более 210 тысяч рублей, компенсацию расходов на лечение и реабилитацию – более 8 тысяч рублей, а также штраф в пользу истца – более 100 тысяч рублей.

В прокуратуре напомнили, что это не первый подобный случай: за несколько месяцев до инцидента, 2 февраля 2024 года, на станции "Ботаническая" еще одна екатеринбурженка получила травмы при проходе через турникет. В ее пользу также взыскали компенсацию.