В Екатеринбурге завершают установку новых турникетов на станциях метро

Установка новых входных турникетов в метро наконец дошла и до станции "Чкаловская". Напомним, что это последняя городская станция в списке, по которому проводилась постепенная замена оборудования.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского метрополитена, работы будут производиться в ночь с 26 на 27 октября.

"На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание", - говорится в сообщении метрополитена.

Новые турникеты выполнены из нержавеющей стали и закаленного ударопрочного стекла, оснащены цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией. Главной особенностью является возможность оплачивать всеми видами карт: как банковской, так транспортной и социальной. Помимо этого, к концу года оплата будет проводиться и через QR-код