Вашингтон не знает о возможных предварительных условиях встречи Трампа и Путина

Вашингтон не знает, существуют ли предварительные условия для личной встречи между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Но если они есть, я с радостью предоставлю президенту рассказать о них самому. Он позиционирует себя как мастер-переговорщик и сейчас запускает эти переговоры, заявляя, что они начинаются немедленно", - указала она.

На вопрос, стоит ли ожидать, что президент США будет лично вести переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, Левитт сказала: "У меня нет для вас информации по этому вопросу сегодня".

Ранее Трамп заявил, что впервые поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор, в ходе которого собеседники договорились о посещении стран друг друга, был "долгим и очень продуктивным".

После этого индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов. Это произошло впервые с 9 июля 2024 года.