В Екатеринбурге силовики накрыли банду изготовителей порно

Борцы с киберпреступностью свердловского Главка МВД накрыли банду изготовителей порнографического контента. Задержания прошли в Екатеринбурге при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, неработающий уралец 1986 года рождения размещал объявления о вакансии менеджера и так нашел себе сообщников 1999-2001 годов рождения – выпускников высших учебных учреждений. Деятельность организатора заключалась в поиске "моделей", готовых за деньги изготавливать порноконтент.

В дальнейшем от имени "моделей" регистрировались аккаунты, а операторами чатов велось общение с иностранными пользователями на темы развратного характера. Также шла продажа заказанного порно. Другие подельники подбирали необходимые образы для "моделей" и контролировали их по срокам изготовления контента. Специалист по трафику занимался рекламой аккаунтов "моделей" в различных соцсетях для привлечения новых пользователей.

"Порнографические материалы, изготовленные по заказу, загружались на облачное хранилище, доступ к которому предоставлялся с разрешения организатора участникам преступной группы. Денежные средства, поступающие на аккаунты "моделей", выводились на подконтрольные организатору криптокошельки. Точный доход от противоправной деятельности будет установлен в рамках начавшегося расследования уголовного дела, возбужденного по статье 242 УК РФ "Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет". Данная статья предусматривает наказание на срок до шести лет. Для осуществления деятельности организатором было арендовано офисное помещение в одном из бизнес-центров Екатеринбурга, а порнографический контент изготавливался "моделями" самостоятельно в различных регионах нашей страны", - отметил полковник Горелых.

По его словам, в роли организатора нелегального бизнеса оказался уроженец Сургута, специализирующийся на строительстве жилых и нежилых зданий. У него работали уроженцы Екатеринбурга и Тавды, один из которых окончил радиотехнический факультет, а другой имел средне-специальное образование. В качестве "моделей" выступали женщины из Воронежа, Белгорода и Челябинска.

"По местам проживания фигурантов, а также в офисе проведены обысковые мероприятия, в результате которых изъята компьютерная техника, имеющая значение для расследования уголовного дела. Подозреваемые допрошены, дали признательные показания. Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга в отношении организатора избрана процессуальная мера пресечения в виде запрета определенных действий", - добавил Валерий Горелых, уточнив, что расследование продолжается.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге осудили сотрудников порностудии, снимавшей "горячие видео" для азиатов. Часть фигурантов отправили в колонию.